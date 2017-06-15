Нужны статьи по SMM вконтакте

Добрый день. Необходимо написать 6 текстов по 3000 символов каждый для разделов интернет-магазина. Уникальность/адвего 95+%. Оплата 25 р/1000 символов на ВМР. Возможна работа на постоянной основе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, необходимо написать короткие статьи с картинкам, тематика раскрутка вконтакте, наполнение групп, администрирование сообществ. По количеству символов порядка 4-7к одна статья.
По количеству статей ориентируйтесь на бюджет. Можно в принципе рерайт, но с высокой уникальностью и уникализацией изображений.
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