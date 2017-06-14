Список фраз и выражений

Нужен список из 100 фраз о том как всё плохо:

Нужны фразы в 3 категориях:

грустные

злые

раздраженные

Например, "Так себе день" "Всё как всегда" "А мама говорила", "жизнь - боль", "всё - тлен", "грусть грусть грусть"

Злые: "Да сколько можно?" "Какого хрена?"

Раздраженные - можно с матом типа "как же всё за---ло!!" и так далее.

Каждая фраза на новой строке с заглавной.