Список фраз и выражений

КопирайтингЗакрыт15 заявок221 просмотр
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Нужен список из 100 фраз о том как всё плохо:

Нужны фразы в 3 категориях:

  • грустные
  • злые
  • раздраженные
Например,  "Так себе день" "Всё как всегда" "А мама говорила",  "жизнь - боль", "всё - тлен", "грусть грусть грусть"

Злые: "Да сколько можно?" "Какого хрена?"

Раздраженные - можно с матом типа "как же всё за---ло!!" и так далее.

Каждая фраза на новой строке с заглавной.

7 лет назад
eventtourist
Никита 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад