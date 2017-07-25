Требуется копирайт –рерайт указанных ниже текстов с ключевыми словами (определяет заказчик при раздаче задания и города), измененными для списка городов (напишу при раздаче задания). Общее количество знаков - 1000 на каждую статью, всего 5 статей. Ключевые фразы в ...
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Требуется написать уникальные статьи для сайта жалюзи.
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