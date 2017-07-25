Написать уникальные статьи для сайта жалюзи

[b]Требуется копирайтер с чувством юмора и тролинга в интернете. Задание:[/b] Придумать 20 заголовков к 20 изображениям и загрузить их на сайт. Обязательно знание английского языка среднего уровня, чтобы адаптировать информацию под русскоязычную аудиторию. Чтобы определиться с исполнителем, ...