Копирайт-рерайт текста для логистической компании

Добрый день всем копирайтерам! Ищу автора для написания 300 статей для проекта медицинской тематики. Приоритет кандидатам с медицинским или околомедицинским (фармация, биология и т.д.) образованием. Статьи должны быть грамотными не только с точки зрения орфографии ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется копирайт –рерайт указанных ниже текстов с ключевыми словами (определяет заказчик при раздаче задания и города),
измененными для списка городов (напишу при раздаче задания). Общее количество знаков - 1000 на каждую статью, всего 5
статей. Ключевые фразы в тексте необходимы, но их количество выбирайте сами, так чтобы заспамленность была в районе 30%;
Файл в приложении. По концепции - текст предназначен для размещения на странице сайта логистической компании. Ключевые же слова необходимы для
возможности поисковым запросом находить данную страницу. оплата 45р/1000 знаков, городов много.
Требования:уникальность не менее 80-ти %, Заспамленность меньше 30-ти%, вода меньше 15%.
Проверка по text.ru
Желтым цветом выделены те словосочетания, которые не нужны, но возможны для использования для сохранения логики.
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