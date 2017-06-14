Копирайт-рерайт текста для логистической компании

Требуется копирайт –рерайт указанных ниже текстов с ключевыми словами (определяет заказчик при раздаче задания и города),

измененными для списка городов (напишу при раздаче задания). Общее количество знаков - 1000 на каждую статью, всего 5

статей. Ключевые фразы в тексте необходимы, но их количество выбирайте сами, так чтобы заспамленность была в районе 30%;

Файл в приложении. По концепции - текст предназначен для размещения на странице сайта логистической компании. Ключевые же слова необходимы для

возможности поисковым запросом находить данную страницу. оплата 45р/1000 знаков, городов много.

Требования:уникальность не менее 80-ти %, Заспамленность меньше 30-ти%, вода меньше 15%.

Проверка по text.ru

Желтым цветом выделены те словосочетания, которые не нужны, но возможны для использования для сохранения логики.