Написать сообщения на форуме

В среднем одна статья 7-8к. Цена 50/1000. Тематика не запрещенная, не сложная. Стиль - человеческий, от 1 лица) Есть конкретное ТЗ с предлагаемой структурой (предоставим выбранному исполнтелю). Важно вникнуть в требования и не лениться)
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