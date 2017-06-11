Проект для редактора - сделать 10 статей про малый бизнес

Тематика - про малый бизнес, обычный бизнес, интернет-бизнес. Каждая статья - на 3-4 тыс знаков

Будут разные источники начальной информации, как примеры:

- посмотреть видео, отбросить видео, оставить только суть и сделать на эту тему статью;

- получить тему, посмотреть статьи из ТОП10 и сделать статью, которая будет лучше всех в топе;

- получть ссылку на форуме или в соцсети, связаться с автором уже готового поста, узнать детали, попросить разрешения использовать его текст и сделать из обычного поста статью.

Скорее всего, это ближе к редакторской работе или копирайтера-редактора. То есть нужно анализировать информацию. При хорошей работе - будут постоянные заказы, новый портал про малый бизнес открывается.