Проект для редактора - сделать 10 статей про малый бизнес

Описания объектов пишем максимально полезно и информативно, грамотно и интересно. Без воды, рекламных слоганов, пафоса и патетики. Нужен не высокохудожественных стиль, а понимание того, что ищут люди и что реально важно при выборе жилья. Оплата ...
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Тематика - про малый бизнес, обычный бизнес, интернет-бизнес. Каждая статья - на 3-4 тыс знаков
Будут разные источники начальной информации, как примеры:
- посмотреть видео, отбросить видео, оставить только суть и сделать на эту тему статью;
- получить тему, посмотреть статьи из ТОП10 и сделать статью, которая будет лучше всех в топе;
- получть ссылку на форуме или в соцсети, связаться с автором уже готового поста, узнать детали, попросить разрешения использовать его текст и сделать из обычного поста статью.
Скорее всего, это ближе к редакторской работе или копирайтера-редактора. То есть нужно анализировать информацию. При хорошей работе - будут постоянные заказы, новый портал про малый бизнес открывается.
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