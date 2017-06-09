Нужно 4 новости про ИТ, интернет-рекламу и интернет-бизнес

Примеры новостей:

- Google и Facebook ищут сотрудников для взаимодействия с Россией

- «Яндекс» запустил сервис для закупок частных компаний

- «Дикси» запустила акселератор для ритейл-стартапов с инвестициями до 1 млн рублей в проект

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