Написание отзыва на гуглмапс

КопирайтингЗавершен2 заявки175 просмотров
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Необходимо написать отзыв на гугл.мапс.

Кол-во сиволов - 1200-1400

Цена 1$/1000 знаков.

Требования: уникальный отзыв, аккаунт возрастом не менее 2-х лет и на котором не менее 10 отзывов.

7 лет назад
AndrienkoMS
Максим 
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Bielita
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$2
2 дня
Были расхождения с ТЗ. Общаться легко, сделал все быстро.
можно работать, хорошие задания , оплата вовремя
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