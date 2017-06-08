Ищу копирайтера на постоянную работу (блог о путешествиях)

Нужно много статей на тему криптовалют. Что такое криптовалюты, как заработать и тд. Объем одной статьи от 5 тыс знаков. Просьба откликнуться тех копирайтеров, которые разбираются в этой тематике.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Требуется добросовестный, ответственный и трудолюбивый копирайтер для написания статей в личный блог о путешествиях.
Блог молодой и только наполняется контентом. Основной контент о том, как организовать отдых - инструкции и рекомендации (как дешевле, куда и когда поехать, как визы оформить, какие деньги взять и т.д.). Специализация по пляжному отдыху в странах: Россия, Абхазия, Греция, Кипр, Египет, Италия, ОАЭ, Таиланд, Гоа, Шри Ланка (описание стран, курортов, пляжей, отелей, достопримечательностей, путеводители). Возможно добавится Турция и Вьетнам. Есть отдельная рубрика по отдыху и лечению, где публикуется основная информация по термальным курортам и санаториям ( все, что касается санаторно-курортного лечения в России и за рубежом). Так же публикую статьи по детскому отдыху, путешествию с собакой, туристические новости, немного о блоговедении.
Сразу хочу сказать, мне не нужны статьи «ни о чем и обо всем». Каждый материал должен приносить полезную и практическую информацию туристу. Например, если речь идет о какой-то достопримечательности, городе, пляже и т.д., то там должно присутствовать не только «красочное описание и история объекта», но и стоимость входа, время работы, как добраться и другие полезные туристу вещи. Причем с реальными цифрами и ценами на день написания статьи. Как вы сами понимаете, такая работа подразумевает серьезный анализ в интернете, который будет отнимать у вас больше времени и сил, нежели обычный «художественный» текст. Учитывайте это пожалуйста, прежде чем согласиться на мое предложение!
Желательно, чтобы вы не только разбирались в теме блога, но и имели какой-то личный опыт путешествий. Оплата 50-60руб. за 1000 знаков без пробелов пока блог молодой. Развитие ресурса напрямую будет зависеть от качества вашей работы. Примерный план - 15 статей в месяц по 6000-10000 символов с уникальностью не менее 95% по Etxt, тошнотой 7,5%/2,5% по Адвего.
Все материалы будут публиковаться от имени автора блога, статьи пойдут анонсами на главной странице (в открытом
доступе для постоянных читателей, а не только для трафика и поисковиков), поэтому качество и достоверность данных, буду проверять тщательно и постоянно!
Прошу не обращаться специалистам, которые не готовы серьезно относиться к работе, могут нарушать сроки или жесткие требования ТЗ. Не стоит тратить время на переписку со мной тем, кто не готов выполнить тестовое задание бесплатно. Тестовая статья будет обязательно оплачена только копирайтеру, который продолжит со мной работать, или в том случае, если материал действительно меня устроит и я решу опубликовать его на свой блог. Во всех других случаях, оплачивать тестовую статью не буду, но гарантирую, что на моем ресурсе она не появится, и вы сможете продать ее на одной из бирж.
Настроена на долгосрочное сотрудничество, разовая работа меня не интересуют. Дальнейшие детали и тестовое ТЗ в личной переписке. При первом обращении прошу вас сразу указывать основные данные о себе, это сэкономит не только мое время, но и ваше.
Спасибо! Жду ваших предложений.
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