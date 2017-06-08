Нужен копирайтер для написания отзывов

КопирайтингЗакрыт32 заявки340 просмотров
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Нужен автор для написания отзывов. Оплата 6,5 гривен за отзыв. Объем - 400-600 отзывов за 30 дней.

7 лет назад
guest_14857868115452
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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