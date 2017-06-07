Написать 5 отзывов и подобрать к ним картинки

$10
КопирайтингЗавершен5 заявок190 просмотров
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1 отзыв ~500 збп и картинка.

Образец и подробности пришлю в ЛС.

7 лет назад
yuliaromanova
Юлия 
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
lili2525
Наталья 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов
7 лет назад
$10
1 день
Наталья все сделала хорошо и очень оперативно. Рекомендую.
Приятная девушка и отличный заказчик. Рекомендую на все 100%.
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