Написать 5 отзывов и подобрать к ним картинки

Доброго дня. Шукаємо спецаліста для виконнання [url=https://docs.google.com/document/d/1Es_itrpjRmPuhDqan_FrAtp3NdFK_K7QWGq5gGmMZ5Y/edit]наступного ТЗ[/url]. 1) Срок виконання - 02.06. 2) Обов'язкова письмова грамотність української мови. 3) Працюємо по постоплаті. 4) Оплата на карту Приватбанку. Дякую, чекаю відгуків.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
СРОЧНО. За сегодня.
1 отзыв ~500 збп и картинка.
Образец и подробности пришлю в ЛС.
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