Написание концепции

Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог dahab-dahab.ru. от первого лица Нужно будет писать статьи про Египет, активные виды отдыха (виндсерфинг, кайт серфинг, фридайвинг, дайвинг), так же статьи не относящие к ...
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Задача состоит в создании концепции совмещения визуального стиля бренда черепашки ниндзя с имеющимся объектом на котором проводятся игры лазертаг. Формат концепции - текстовый. Необходимо отразить в тексте обоснование , что идея не конфликтует с направлением recreations Дедлайн первого драфта: 6 июня 14:00
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