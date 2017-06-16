Написать статью

$3
КопирайтингЗавершен2 заявки152 просмотра
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Тема: Как стать инструктором по йоге

Объем: 2к+

текст.ру 100%

7 лет назад
deardeer
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
helga_1985
38 летМолдова
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
7 лет назад
$3
1 день
Отличная работа и отношение со стороны Ольги, она настоящий профессионал
Андрей замечательный заказчик, сотрудничество с которым приносит только положительные эмоции. Рада буду поработать еще.
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