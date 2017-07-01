Копирайтинг для сайта.

КопирайтингЗавершен15 заявок254 просмотра
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Нужен исполнитель на копирайтинг для сайта медицинской тематики. 

В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество.

В личку не пишите, указывайте стоимость за 1000 знаков, опыт работы с сео-текстами, знакомы ли с изменениями в этой области исходя из Баден-Бадена. 

Копирайтинг для сайта
7 лет назад
Redbitmedia
Антон 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ValyaSweety
Васильева 
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель. Собираюсь пользоваться услугами в дальнейшем.
Отличный заказчик, с которым очень приятно работать! Чётко поставленная задача и моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству и буду рада новым заказам!
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