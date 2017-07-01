Доброго времени суток. В файле [url=https://docs.google.com/document/d/1d3qhlhN7JY-M_i6nLUChJ6LpD3l1s7W_LLJnJRHJSdQ/edit]ТЗ[/url], по которому необходимо написать тексты для сайта. Жду адекватных предложений :)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен исполнитель на копирайтинг для сайта медицинской тематики.
В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество.
В личку не пишите, указывайте стоимость за 1000 знаков, опыт работы с сео-текстами, знакомы ли с изменениями в этой области исходя из Баден-Бадена.
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