Написать текст о компании и другие страницы

КопирайтингЗавершен3 заявки153 просмотра
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Ольга, добрый день!

Необходимо написать несколько коммерческих текстов для сайта.

Описание задания внутри!

7 лет назад
mosse
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
helga_1985
38 летМолдова
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
7 лет назад
$9
3 дня
Работаем уже не первый раз! Сделано качественно, с душой! Рекомендую!
В очередной раз осталась довольна сотрудничеством с Александром. Приятно иметь дело с заказчиком, который знает, чего хочет!
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