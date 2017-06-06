Копирайтинг

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КопирайтингЗакрыт4 заявки145 просмотров
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Написать 70 описаний за один день для интернет-магазина по реализации мобильной техники, запчастей, деталей и сопутствующих товаров. 

Объём текста 

1. Длина текстов для аксессуаров, запасных частей, аккумуляторов 500 и больше 

2. Длина текстов для телефонов, компьютеров, планшетов, циф.техники, наушников 2000 и больше 

3. Длина предложения не более 250 символов. 

4. Один абзац не более 500 символов. 

5. Структура текста 

В тексте должно быть минимум два подзаголовка H2 (желательно использовать в виде): 

a) вопросов и обращений к целевой аудитории (Что Вы должны знать при выборе ...?); 

b) цифр и фактов (10 простых способов ...); 

c) использовать ключевые фразы (например, Продажа электронных книг в Алматы). 

Желательно в тексты добавлять ощущения (представьте, как Вы ..., почувствуйте, как ... и т. д.). 

Содержание текста: 

1. В текстах не должно быть орфографических и пунктуационных ошибок. 

2. В тексте необходимо использовать ключевые слова. Их можно склонять, изменять словоформу, спрягать и размещать в различных местах по тексту. 

3. Уникальность текста должна быть не ниже 95% (по адвего и контент-вотч). 

4. Тексты должны содержать призывы к действию (купить товар). 

5. Делайте перелинковку. В каждом тексте должно быть по 2 ссылки на другие категории сайта. Они должны естественно смотреться в тексте. 

6. Быть читабельными и полезными. 

7. Важно соблюдать тематику текста. Если речь идет про электронные книги, то нужно осветить их преимущества перед другими, указать на особенности выбора данной группы товаров и т.п. 

8. Число повторений в тексте 1 слова и его словоформы должно быть не более 10 на каждые 2000 символов (советую проверять с помощью сервиса istio.com/ ) 

7 лет назад
VikRomanova
31 годКазахстан
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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