Копирайтинг

Написать 70 описаний за один день для интернет-магазина по реализации мобильной техники, запчастей, деталей и сопутствующих товаров.

Объём текста

1. Длина текстов для аксессуаров, запасных частей, аккумуляторов 500 и больше

2. Длина текстов для телефонов, компьютеров, планшетов, циф.техники, наушников 2000 и больше

3. Длина предложения не более 250 символов.

4. Один абзац не более 500 символов.

5. Структура текста

В тексте должно быть минимум два подзаголовка H2 (желательно использовать в виде):

a) вопросов и обращений к целевой аудитории (Что Вы должны знать при выборе ...?);

b) цифр и фактов (10 простых способов ...);

c) использовать ключевые фразы (например, Продажа электронных книг в Алматы).

Желательно в тексты добавлять ощущения (представьте, как Вы ..., почувствуйте, как ... и т. д.).

Содержание текста:

1. В текстах не должно быть орфографических и пунктуационных ошибок.

2. В тексте необходимо использовать ключевые слова. Их можно склонять, изменять словоформу, спрягать и размещать в различных местах по тексту.

3. Уникальность текста должна быть не ниже 95% (по адвего и контент-вотч).

4. Тексты должны содержать призывы к действию (купить товар).

5. Делайте перелинковку. В каждом тексте должно быть по 2 ссылки на другие категории сайта. Они должны естественно смотреться в тексте.

6. Быть читабельными и полезными.

7. Важно соблюдать тематику текста. Если речь идет про электронные книги, то нужно осветить их преимущества перед другими, указать на особенности выбора данной группы товаров и т.п.

8. Число повторений в тексте 1 слова и его словоформы должно быть не более 10 на каждые 2000 символов (советую проверять с помощью сервиса istio.com/ )