Необходимо написать 4 уникальных текста

КопирайтингЗавершен8 заявок179 просмотров
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Необходимо написать 4 уникальных текста, задание на текста в прикрепленном файле, тексты должны быть не менее чем 2000знаков, и нормальные!!! Жду Ваших предложений, цен и сроков

7 лет назад
astudio
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
johny_smile
Алексей 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$8
2 дня
Рекомендую!!! Все сделано качественно и в сроки!!!
Хороший заказчик! Рекомендую к сотрудничеству!
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