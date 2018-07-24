По началу было все норм, но потом из заказа несколько статей затянул, последние затянул на два дня, тем самым, самую последнюю не сдал в намеченный срок тем самым, подставил, а заказ стал не актуальным и статья ненужной. из за чего я потерял деньги . Причем не захотел возвращать деньги за оплаченную и не сданную в срок статью. И бонус который был до этого вручен за пред идущие статьи из одного заказа. Будьте бдительны с мошенником. Качество статьей оставляет желать лучшего, из 10 статье по 1000 слов 4 тянут на оценку 4, остальные копипаст из предоставленных ему источников, который может сделать даже школьник.