Алексей johny_smilejohny_smile
30 летУкраина/Бердянск
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Первоклассные услуги по рерайту/копирайту текстов, наполнение сайтов!
Предоставляю качественные услуги по написанию текстов (рерайт, копирайт), переводы с русского на украинский, а также контент наполнение сайтов любой сложности и тематики. Активно развиваюсь в данной сфере и гарантирую честное выполнение поставленных задач. Коммуникабелен, постоянно на связи и готов прислушиваться к каждым пожеланиям клиента.
Создаю первоклассные тексты, которые наполнены смыслом!
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- АЕК-971 – в тени великого АК264 просмотра
Отзывы заказчиков
$22
10 баллов
5 лет назад
Ответный отзыв
Все хорошо! Было приятно сотрудничать
$103
10 баллов
5 лет назад
Качественно работает... Ответственный подход и хорошие навыки!
Ответный отзыв
Хороший и добропорядочный клиент. Приятно сотрудничать!)
$43
10 баллов
5 лет назад
Алексей отличный исполнитель. Очень ответственно подошел к выполнению заданию. Всегда на связи. Очень внимательно относится к критике и исправляет. Рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший клиент! Коммуникабельный, отзывчивый. Оплата в срок, все хорошо!)
$58
10 баллов
5 лет назад
Написал тексты с 100% уникальностью. Рекомендую как хорошего исполнителя
Ответный отзыв
Хороший клиент! Постоянно на связи. Сотрудничеством доволен.
$6
2 балла
5 лет назад
По началу было все норм, но потом из заказа несколько статей затянул, последние затянул на два дня, тем самым, самую последнюю не сдал в намеченный срок тем самым, подставил, а заказ стал не актуальным и статья ненужной. из за чего я потерял деньги . Причем не захотел возвращать деньги за оплаченную и не сданную в срок статью. И бонус который был до этого вручен за пред идущие статьи из одного заказа. Будьте бдительны с мошенником. Качество статьей оставляет желать лучшего, из 10 статье по 1000 слов 4 тянут на оценку 4, остальные копипаст из предоставленных ему источников, который может сделать даже школьник.
Ответный отзыв
Человек не в состоянии войти в положение + хам. Сначала пошлет на 3 буквы, а только потом включает репу и начинает думать что да как. Сразу видно, "гость" есть гость - ветром занесло на биржу...
Копирайтинг
13 отзывов(-1)
$2/час
от $1от 2 дней
#240