johny_smile

Алексей johny_smile

 
30 летУкраина/Бердянск
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Первоклассные услуги по рерайту/копирайту текстов, наполнение сайтов!

Предоставляю качественные услуги по написанию текстов (рерайт, копирайт), переводы с русского на украинский, а также контент наполнение сайтов любой сложности и тематики. Активно развиваюсь в данной сфере и гарантирую честное выполнение поставленных задач. Коммуникабелен, постоянно на связи и готов прислушиваться к каждым пожеланиям клиента.

Создаю первоклассные тексты, которые наполнены смыслом! 

Тексты для сайтаПеревод с русского на украинский
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Asset_R
27 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$22
10 баллов
5 лет назад
Рерайт описания товаров для интернет магазина
Все хорошо
Все хорошо! Было приятно сотрудничать
Ответный отзыв
Nojjo
Олег 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$103
10 баллов
5 лет назад
Рерайт текст
Качественно работает... Ответственный подход и хорошие навыки!
Хороший и добропорядочный клиент. Приятно сотрудничать!)
Ответный отзыв
barone
Вилен 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$43
10 баллов
5 лет назад
Написать статьи
Алексей отличный исполнитель. Очень ответственно подошел к выполнению заданию. Всегда на связи. Очень внимательно относится к критике и исправляет. Рекомендую.
Хороший клиент! Коммуникабельный, отзывчивый. Оплата в срок, все хорошо!)
Ответный отзыв
George28
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$58
10 баллов
5 лет назад
Рерайт 20 статей
Написал тексты с 100% уникальностью. Рекомендую как хорошего исполнителя
Хороший клиент! Постоянно на связи. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
iGaas
Россия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$6
2 балла
5 лет назад
Статья про ICO
По началу было все норм, но потом из заказа несколько статей затянул, последние затянул на два дня, тем самым, самую последнюю не сдал в намеченный срок тем самым, подставил, а заказ стал не актуальным и статья ненужной. из за чего я потерял деньги . Причем не захотел возвращать деньги за оплаченную и не сданную в срок статью. И бонус который был до этого вручен за пред идущие статьи из одного заказа. Будьте бдительны с мошенником. Качество статьей оставляет желать лучшего, из 10 статье по 1000 слов 4 тянут на оценку 4, остальные копипаст из предоставленных ему источников, который может сделать даже школьник.
Человек не в состоянии войти в положение + хам. Сначала пошлет на 3 буквы, а только потом включает репу и начинает думать что да как. Сразу видно, "гость" есть гость - ветром занесло на биржу...
Ответный отзыв
Копирайтинг
13 отзывов(-1)
$2/час
от $1от 2 дней
#240