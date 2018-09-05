Добрый день, ищу рерайтера, который бы мог писать статьи на банковскую тематику на украинском языке. Выдаю лаконичное и понятное ТЗ, где указаны все нюансы написания статьи. Оплачиваю работу 50 рублей за 1000 символов. ...
Рерайт текст
Нужно сделать рерайт на описание товара. (ссылки на сайты откуда рерайтить предоставлю, но тема обширная проблем не возникнет!)
Товар - продукты питания для животных. (тема обширная, информации много)
Одно описание - 1000 символов
Условие - уникальность выше 95%!
Нужно - 400 описаний
Оплата - как договоримся (понятно что будет задействован, какой-то принцип по этапной оплаты)
Своевременную оплату/честность/дальнейшее сотрудничество с улучшением условий - гарантирую!
Выбранный исполнитель
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