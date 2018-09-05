Рерайт текст

$103
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен1 заявка132 просмотра

Нужно сделать рерайт на описание товара.  (ссылки на сайты откуда рерайтить предоставлю, но тема обширная проблем не возникнет!)

Товар -  продукты питания для животных. (тема обширная, информации много)

Одно описание - 1000 символов

Условие - уникальность выше 95%!

Нужно - 400 описаний

Оплата - как договоримся (понятно что будет задействован, какой-то принцип по этапной оплаты)

Своевременную оплату/честность/дальнейшее сотрудничество с улучшением условий - гарантирую!

7 лет назад
Nojjo
Олег 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

johny_smile
Алексей 
32 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$103
5 дней
Качественно работает... Ответственный подход и хорошие навыки!
Хороший и добропорядочный клиент. Приятно сотрудничать!)

Заявки фрилансеров

johny_smile
Алексей 
32 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

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