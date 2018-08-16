Ищу рерайтера на украинском языке для написания финансовых статей

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт15 заявок262 просмотра

Добрый день, ищу рерайтера, который бы мог писать статьи на банковскую тематику на украинском языке. Выдаю лаконичное и понятное ТЗ, где указаны все нюансы написания статьи. Оплачиваю работу 50 рублей за 1000 символов.

Какие навыки требуются:

- Усидчивость

- Работоспособность

Написание статей
7 лет назад
MishaDeinichenk
29 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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