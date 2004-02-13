Английский рерайт

Работу выполнила качественно, но адекватное общение оставляет желать лучшего, так как появились необоснованные обвинения по поводу сроков оплаты, которая была произведена в полной мере после того, как тексты были проверены, как я всегда и работаю и об этом изначально ставлю в известность. Видимо, сказывается неопытность и самоуверенность исполнителя. Срок проверки составил 5 рабочих дней, никаких договоренностей по поводу более конкретного срока оплаты после сдачи текстов не было. Первый мой негативный отзыв исполнителю. Не рекомендую, так как сорван и дальнейший рабочий процесс. Странный человек.