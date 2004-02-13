Рерайт описание товара

$103
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт11 заявок472 просмотра

Нужно сделать рерайт на описание товара.  (ссылки на сайты откуда рерайтить предоставлю, но тема обширная проблем не возникнет!)

Товар -  продукты питания для животных. (тема обширная, информации много)

Одно описание - 1000 символов/7 грн. 

Условие - уникальность выше 95%!

Нужно - 400 описаний

Оплата - как договоримся (понятно что будет задействован, какой-то принцип по этапной оплаты)

Своевременную оплату/честность/дальнейшее сотрудничество с улучшением условий - гарантирую!

Примеры добавил, хотя вроде бы и так всё понятно;)

7 лет назад
Nojjo
Олег 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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