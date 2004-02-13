Не откликаться авторам с более высокой ценой! Стоимость 40 руб/1000 зн бпр. Длина каждой статьи 3 – 12 тыс знаков. Нужно написать 30 статей по тематикам (по 10): проектирование ...
Рерайт описание товара
Нужно сделать рерайт на описание товара. (ссылки на сайты откуда рерайтить предоставлю, но тема обширная проблем не возникнет!)
Товар - продукты питания для животных. (тема обширная, информации много)
Одно описание - 1000 символов/7 грн.
Условие - уникальность выше 95%!
Нужно - 400 описаний
Оплата - как договоримся (понятно что будет задействован, какой-то принцип по этапной оплаты)
Своевременную оплату/честность/дальнейшее сотрудничество с улучшением условий - гарантирую!
Примеры добавил, хотя вроде бы и так всё понятно;)
Заявки фрилансеров
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