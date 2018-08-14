Не откликаться авторам с более высокой ценой! Стоимость 40 руб/1000 зн бпр. Длина каждой статьи 3 – 12 тыс знаков. Нужно написать 30 статей по тематикам (по 10): проектирование ...
Требуется размещение отзывов в google play и appstore
требуется написать и разместить 5000 положительных отзывов на русском и английском языках
начните ответ с фразы "отзывы" и укажите
1) стоимость за всю работу
2) срок реализации
3) юзернейм в телегарм для связи
Заявки фрилансеров
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