Написать статью на тему: как постирать кепку

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен4 заявки197 просмотров

Объём статьи: 7500 - 9000 зн. без пробелов

Стоимость: 1000 зн./30 руб.

Требования к уникальности статьи по сервису text.ru не менее 85%. И совпадение не более 15% по одному источнику

Требования к тошнотности по https://advego.com/text/seo

Общая: менее 9%

По слову: менее 2,5%

План статьи и ключевые слова в прикрепленном файле

7 лет назад
DinaKur
Дина 
33 года
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Lina_Rilay
Алёна 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$4
3 дня
Заказывала статью на рерайт. На мой взгляд получилось очень достойно. По всем требованиям ТЗ. Текст читается достаточно легко, мысль автора не путается и не перескакивает с одного на другое. Все логично. Большое спасибо. Будем работать дальше
Хороший ответственный заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Lina_Rilay
Алёна 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад

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