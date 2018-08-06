Рерайт / Перевод нескольких статей

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт6 заявок157 просмотров

Всем привет!

Нужно перевести с английского или сделать рерайт нескольких статей.

Пишите тольуо те, кто ранее писал что-то по темам:

The Boring Company, Elon Musk, Hyperloop, Neuralink, OpenAI, SolarCity, SpaceX.

Tesla

Если у Вас есть что-то по темам выше, пишите в ответе примеры и стоимость услуги за 1000 символов.

7 лет назад
DAgcy
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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