Рерайт / Перевод нескольких статей

Всем привет!

Нужно перевести с английского или сделать рерайт нескольких статей.

Пишите тольуо те, кто ранее писал что-то по темам:

The Boring Company, Elon Musk, Hyperloop, Neuralink, OpenAI, SolarCity, SpaceX.

Tesla

Если у Вас есть что-то по темам выше, пишите в ответе примеры и стоимость услуги за 1000 символов.