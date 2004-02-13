СЕО-Рерайт текстов на сайте

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Закрыт5 заявок173 просмотра

Задача - добавить ключевые слова из семантического ядра на все тексты интернет-магазина. 

Тексты уникальные, семантическое ядро есть.

ссылки на ресурсы в файле

Оплата БС. 

7 лет назад
lakshery
Мурат 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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