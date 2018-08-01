Пробный рерайт текстов для основного проекта.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен3 заявки180 просмотров

Требуется качественный, удобочитаемый рерайт с использованием ключевиков.

7 лет назад
kazanseff
54 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

TatL
Лоза 
35 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$50
6 дней
Татьяна пишет грамотные и красивые тексты, добавляя в них капельку женственности, что делает их мягкими и комфортными для чтения. Таня постоянно на связи и показала себя очень позитивным и тактичным человеком, что сейчас встречается весьма не часто.
Александр – компетентный и терпеливый заказчик, чётко формулирующий ТЗ и требующий соответствующего качества! А еще он открытый, доброжелательный и интересный человек, с которым приятно не только работать, но и просто общаться! :) Вы просто супер, Александр! Спасибо!!!

Заявки фрилансеров

TatL
Лоза 
35 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад

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