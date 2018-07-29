Требуется рерайт уже написанной статьи, 2000 символов без пробелов, 100 % уникальность по text.ru, 2-3 повторения ключевого слова. Оплата 30 руб. за 1000 знаков (60 руб. за статью). Оплата на Webmoney, Яндекс деньги или ...
Рерайт 20 000 описаний
Доброго времени суток!
Ищу копирайтеров (или готовую команду копирайтеров) для большого заказа.
Работа заключается вот в чем: необходимо сделать рерайт ~ 20 000 описаний университетов/колледжей/вузов разных стран мира. Исходник предоставляем.
Заказ очень большой, среднее кол-во символов в описании: от 300 до 2000. В среднем около 700-1000 знаков. Ключевых фраз вставлять не нужно.
С учетом большого объема, стоимость 1000 знаков без пробелов: 50 руб.
p.s. Также дополнительно будет нужен будет человек для публикации текстов на сайт (добавить текст, заголовок, выбрать категорию + заполнить еще несколько пунктов). Стоимость добавления 1 текста: 10 руб.
Если этим займется одна команда, будет большим плюсом. Но также рассмотрю отдельных копирайтеров.
Заявки фрилансеров
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