Рерайт 20 000 описаний

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт52 заявки497 просмотров

Доброго времени суток!

Ищу копирайтеров (или готовую команду копирайтеров) для большого заказа.

Работа заключается вот в чем: необходимо сделать рерайт ~ 20 000 описаний университетов/колледжей/вузов разных стран мира. Исходник предоставляем.

Заказ очень большой, среднее кол-во символов в описании: от 300 до 2000. В среднем около 700-1000 знаков. Ключевых фраз вставлять не нужно.

С учетом большого объема, стоимость 1000 знаков без пробелов: 50 руб.

p.s. Также дополнительно будет нужен будет человек для публикации текстов на сайт (добавить текст, заголовок, выбрать категорию + заполнить еще несколько пунктов). Стоимость добавления 1 текста: 10 руб.

Если этим займется одна команда, будет большим плюсом. Но также рассмотрю отдельных копирайтеров.

6 лет назад
WebAero
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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