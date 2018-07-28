Требуется рерайт уже написанной статьи, 2000 символов без пробелов, 100 % уникальность по text.ru, 2-3 повторения ключевого слова. Оплата 30 руб. за 1000 знаков (60 руб. за статью). Оплата на Webmoney, Яндекс деньги или ...
Нужен качественный рерайтинг
Нужен качественный рерайтинг, копирайтинг. Пишите цены и ссылки на свои работы.
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