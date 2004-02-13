Рерайт простых коротких статей

Ищу человека, который сможет выполнить рерайт большого объема простых новостных статей.

Не нужно быть специалистом в теме, достаточно просто хорошо владеть русским языком, чтобы справиться с этой работой.

Возьму несколько человек для работы.

Всего необходимо сделать рерайт 300 статей (вы должны иметь возможность писать хотя бы по 5 статей в день).

Тематики статей разные. Вам не нужно ни вписывать ключевые слова, ни заниматься другими вещами по оптимизации статьи.

Просто нужно перессказать статью своими словами, чтобы добиться нужной уникальности, и чтобы смысл статьи не исказился.

С работой справится даже старшеклассник.

Если статья большая, то уменьшаем ее примерно 2тыс. знаков без пробелов. Если короткая, то стараемся довести хотя бы до 1.5к символов

Самое главное это привлекательный заголовок в статье.

Заголовок также немного меняем, но чтобы он был таким же привлекательным, как в источнике.

Проверяем текст через text.ru.

Уникальность должна быть от 90%

В статье не должно быть каких-либо ошибок, текст должен легко читаться.

В статье используем заголовки, списки, т.е. делаем максмаильно разнообразную структуру.

Все статьи вставляем в один Word файл. Также вставляем картинки из источника в случае, если именно эти картинки необходимы в статье и их трудно будет заменить другими. Если там просто картинки общего плана, которые не несут большой смысловой нагрузки, то их можно не вставлять.

Используем следующее оформление:

- единый шрифт в статье

- важные участки текста выделяем жирным, но не часто

- списки выделяем с помощью инструмента списков в Ворде

- заголовки выделяем заголовками второго или третьего уровня

В начале статьи перед заголовком вставляем скриншот с text.ru, чтобы была видна уникальность статьи.

Скриншот можно быстро делать с помощью программы Clip2net.

Оплата: 20 руб/1 тыс. знаков без пробелов.

Требования к кандидатам:

- возможность делать рерайт от 5 статей в день

- возможность принять оплату либо на webmomey, либо на qiwi

- хорошие знаний русского языка, опыт рерайта

В заявке просьба указать, рерайт скольки статей сможете делать за день.