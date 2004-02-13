Нужен рерайт 2-х текстов (один на 10К збп, второй на 9К збп). Исходники есть. Цена 30р за 1К збп. Выполнить нужно сегодня!
Рерайт простых коротких статей
Ищу человека, который сможет выполнить рерайт большого объема простых новостных статей.
Не нужно быть специалистом в теме, достаточно просто хорошо владеть русским языком, чтобы справиться с этой работой.
Возьму несколько человек для работы.
Всего необходимо сделать рерайт 300 статей (вы должны иметь возможность писать хотя бы по 5 статей в день).
Тематики статей разные. Вам не нужно ни вписывать ключевые слова, ни заниматься другими вещами по оптимизации статьи.
Просто нужно перессказать статью своими словами, чтобы добиться нужной уникальности, и чтобы смысл статьи не исказился.
С работой справится даже старшеклассник.
Если статья большая, то уменьшаем ее примерно 2тыс. знаков без пробелов. Если короткая, то стараемся довести хотя бы до 1.5к символов
Самое главное это привлекательный заголовок в статье.
Заголовок также немного меняем, но чтобы он был таким же привлекательным, как в источнике.
Проверяем текст через text.ru.
Уникальность должна быть от 90%
В статье не должно быть каких-либо ошибок, текст должен легко читаться.
В статье используем заголовки, списки, т.е. делаем максмаильно разнообразную структуру.
Все статьи вставляем в один Word файл. Также вставляем картинки из источника в случае, если именно эти картинки необходимы в статье и их трудно будет заменить другими. Если там просто картинки общего плана, которые не несут большой смысловой нагрузки, то их можно не вставлять.
Используем следующее оформление:
- единый шрифт в статье
- важные участки текста выделяем жирным, но не часто
- списки выделяем с помощью инструмента списков в Ворде
- заголовки выделяем заголовками второго или третьего уровня
В начале статьи перед заголовком вставляем скриншот с text.ru, чтобы была видна уникальность статьи.
Скриншот можно быстро делать с помощью программы Clip2net.
Оплата: 20 руб/1 тыс. знаков без пробелов.
Требования к кандидатам:
- возможность делать рерайт от 5 статей в день
- возможность принять оплату либо на webmomey, либо на qiwi
- хорошие знаний русского языка, опыт рерайта
В заявке просьба указать, рерайт скольки статей сможете делать за день.
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