Рерайт простых коротких статей

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт17 заявок384 просмотра

Ищу человека, который сможет выполнить рерайт большого объема простых новостных статей. 

Не нужно быть специалистом в теме, достаточно просто хорошо владеть русским языком, чтобы справиться с этой работой. 

Возьму несколько человек для работы. 

Всего необходимо сделать рерайт 300 статей (вы должны иметь возможность писать хотя бы по 5 статей в день). 

Тематики статей разные. Вам не нужно ни вписывать ключевые слова, ни заниматься другими вещами по оптимизации статьи.

Просто нужно перессказать статью своими словами, чтобы добиться нужной уникальности, и чтобы смысл статьи не исказился.

С работой справится даже старшеклассник.

Если статья большая, то уменьшаем ее примерно 2тыс. знаков без пробелов. Если короткая, то стараемся довести хотя бы до 1.5к символов 

Самое главное это привлекательный заголовок в статье. 

Заголовок также немного меняем, но чтобы он был таким же привлекательным, как в источнике.

Проверяем текст через text.ru

Уникальность должна быть от 90% 

В статье не должно быть каких-либо ошибок, текст должен легко читаться. 

В статье используем заголовки, списки, т.е. делаем максмаильно разнообразную структуру. 

Все статьи вставляем в один Word файл. Также вставляем картинки из источника в случае, если именно эти картинки необходимы в статье и их трудно будет заменить другими. Если там просто картинки общего плана, которые не несут большой смысловой нагрузки, то их можно не вставлять. 

Используем следующее оформление: 

- единый шрифт в статье 

- важные участки текста выделяем жирным, но не часто 

- списки выделяем с помощью инструмента списков в Ворде

- заголовки выделяем заголовками второго или третьего уровня

В начале статьи перед заголовком вставляем скриншот с text.ru, чтобы была видна уникальность статьи. 

Скриншот можно быстро делать с помощью программы Clip2net. 

Оплата: 20 руб/1 тыс. знаков без пробелов. 

Требования к кандидатам:

- возможность делать рерайт от 5 статей в день

- возможность принять оплату либо на webmomey, либо на qiwi

- хорошие знаний русского языка, опыт рерайта

В заявке просьба указать, рерайт скольки статей сможете делать за день.

7 лет назад
seowin
Никита 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Рерайт 2 текстов сегодня

    Нужен рерайт 2-х текстов (один на 10К збп, второй на 9К збп). Исходники есть. Цена 30р за 1К збп. Выполнить нужно сегодня!

    Рерайтинг6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайт статей 15 шт

    Рерайт статей про ремонт квартир,  для Миралинкс каждая статья 2 тыс. симв Срочно. Недорого

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • 5 текстов об удалении зубов

    Здравствуйте! Нужен качественный рерайт/копирайт статей о стоматологии. Требования к тексту: 1. объем 4500-6000 знаков без пробелов каждый текст; 2. текст должен содержать несколько заголовков, в одном из ...

    Рерайтинг12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать резюме!

    $100

    аписать Резюме на должность директора дискаунтера!(Продуктовая сеть магазинов) Требования к исполнителю: Обязательно указать трудовую деятельность с 2015 года в индивидуальном предпринимательстве, управленческой деятельности и т.п, образование средне-специальное (Экономика и бухгалтерский учёт), ...

    Рерайтингнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать текст на основе передачи

    Написать уникальный текст на основе данного видео (тематика клады и путешествие). Не потеряв смысл и драматургию. В итоге должно появится на свет "самостоятельное произведение" которое будет удерживать зрителя. Данный текст будет использоваться с видео сопровождением. ...

    Рерайтинг6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайт статьи

    $1

    Необходимо сократить статью до 1500-2000 символов и сделать уникальность 100%   Ключевое слово: краны шаровые для воды купить

    Рерайтинг7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать отзывы (SERM)

    Необходимо написать отзывы для компании на различных сайтах-отзовиках с разных аккаунтов. В отклике на проект необходимо прислать: 1) цену за размещение 1 отзыва. 2) на каких ресурсах отзывов у вас ...

    Рерайтинг3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайт исходный текст на английском результат нужен на русском

    Тематика Криптовалюты! Нужно написать статьи от 3500 символов и до 4000 символов не менее 500 слов и не более 600 слов! всего 50 статьей. Статьи должны быть читабельные и со смыслом! Сам текст с ...

    Рерайтинг6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад