Нужен рерайт 2-х текстов (один на 10К збп, второй на 9К збп). Исходники есть. Цена 30р за 1К збп. Выполнить нужно сегодня!
Рерайт, уже написанной статьи.
Требуется рерайт уже написанной статьи, 2000 символов без пробелов, 100 % уникальность по text.ru, 2-3 повторения ключевого слова. Оплата 30 руб. за 1000 знаков (60 руб. за статью).
Оплата на Webmoney, Яндекс деньги или карту Сбербанка.
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