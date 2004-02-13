Рерайт, уже написанной статьи.

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Закрыт19 заявок703 просмотра

Требуется рерайт уже написанной статьи, 2000 символов без пробелов, 100 % уникальность по text.ru, 2-3 повторения ключевого слова. Оплата 30 руб. за 1000 знаков (60 руб. за статью).

Оплата на Webmoney, Яндекс деньги или карту Сбербанка.

5 лет назад
dsandreev
Илья 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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