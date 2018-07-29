Рерайт 50 страниц со 100% уникальностью

Необходимо переписать текст из раздела сайта услуг https://xn----jtbhoknii0c3bxa.xn--p1ai/services/, сейчас уникальность статей упал. 18 услуг в итоге у них нужно везде переписать текст. Уникальность не меньше 93% От Вас жду цены/сроки