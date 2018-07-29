Рерайт и копипаст новостей с добавлением в ленту сайта

Ищу творческих авторов-рерайтеров, для подбора свежих новостей в ленту новостного сайта. Работа простая, задание подходит для начинающих (но работа интересная, творческая).

Что требуется -

Нужно брать новости из источников (источники я дам), делать рерайт короткого анонса новости (3 - 4 предложения) и добавлять основную новость из источника, затем размещать на сайте (админка простая - WordPress).

Можно делать в день до 30 новостей. Оплата за 1 добавленную новость - 12 руб. Если сотрудничество понравится - делать можно каждый день постоянно.

*Подробное ТЗ я дам и все объясню, моя поддержка будет постоянно. Бюджет указал примерно на месяц.