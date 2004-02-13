Доброго времени суток! Ищу копирайтеров (или готовую команду копирайтеров) для большого заказа. Работа заключается вот в чем: необходимо сделать рерайт ~ 20 000 описаний университетов/колледжей/вузов разных стран мира. Исходник предоставляем. ...
Образовательный центр - 1-2 поста в неделю для Инстаграм
1-2 поста в неделю на 1500-2000 знаков каждый пост.
Тематика и примеры: обучение, почему надо учить детей, как учить детей читать, что надо знать чтобы пойти в школу.
Заявки фрилансеров
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