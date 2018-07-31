Переформулировать пару предложений

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Завершен8 заявок159 просмотров

Нужно переформулировать пару предложений

7 лет назад
freelll
Сергей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

litera_tor57
Татьяна 
67 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$3
1 день
Все быстро и четко! Спасибо!
Спасибо за сотрудничество. Заказчика рекомендую!

Заявки фрилансеров

litera_tor57
Татьяна 
67 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
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