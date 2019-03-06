Написать несколько вариантов текста для таргет рекламы в инстаграм (по нескольку предложений, на тему услуг из сферы красоты)
- $10Продающие тексты17 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
[b][u]Задача:[/u][/b] написать подходящие вопросы и ответы для главной страницы сайта уролога (чтобы вопросы были действительно подходящие для сайта). Учитывайте что здесь не инфо-сайт, а сайт с услугами уролога. Примерно 6-8 вопросов нужно будет сделать с ответами на ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт3 года назад
- $15
Нужно написать статью для таргет рекламы в яндекс дзен, с аккуратной, но эффективной рекламой нашей услуги в сфере красоты (касается перманентного макияжа). Статья должна быть цепляющая, чтобы женщины переходили на наш сайт и хотели сделать ...Продающие тексты21 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужно установить Windows Server 2016 на выделенный сервер от Hetzner. Чтобы работало по RDP и не было никаких проблем. Сам Windows лицензионный у меня уже есть (т.е ихний дорогой ставить не нужно), надо поставить мой образ.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $35
На модеме Huawei E8372 есть вот такой мануал по автоматической смене IP https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=678549&view=findpost&p=92846290 Нужно поднять прокси на основе этого модема. Чтобы я мог выдавать доступ IP, логин, пароль, при использовании которого также чтобы менялся внешний IP как ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно написать статью для яндекс дзена, в котором будет скрытая реклама одной из услуг в сфере салона красоты. Просьба откликаться тем, у кого был опыт написания статей для яндекс дзена.Копирайтинг15 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно улучшить скорость загрузки мобильного адаптива сайта по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights Сейчас у меня 28 баллов у мобильного отображения сайта. Картинки оптимизировал с помощью сервиса TinyPng. Нужно что-то еще проделать, чтобы улучшилась скорость. Сайт-лендинг на HTML. Ссылку скину в ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт4 года назад
Поправить CSS на Html странице в ценах. (Работа на 5 минут) Подробнее в телеграме/скайпе или личке.Завершен4 года назад
Нужно сделать WhatsApp бота, который будет интегрирован с CRM Yclients https://yclients.com апи документация - https://yclients.docs.apiary.io И после посещения клиента (это можно реализовать через вебхук и через API) отправлять ему в вотсап запрос отзыва, а дальше в зависимости ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
1) Раньше было 2 колонки с контентом на странице, сделал одну и теперь Видео растянулось из-за этого https://pscreen.ru/img/2019-11-15154803.png Нужно видео сделать квадратным и чтоб его текст обтекал. (чтоб я мог заменять размер видео где-то, а то ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно помочь настроить доступ к облаку или с VPS с сетевого дискаСистемное администрирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $15
Сделать картинку для сайта (по теме бровей) из наших фото. Подробности в скайпеОбработка фотографий1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно поправить некоторые элементы в уже готовой хорошо сделанной HTML верстке.HTML-верстка27 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Нужно поправить некоторые элементы лендингаЗавершен4 года назад
- $15
Нужно сделать картинки для календаря скидок салона красоты. Хотелось бы чтобы по шаблону я мог делать с 1 дня по 31 день и вставлять их. Чтобы был исходник, к примеру там было красиво написано "1 Августа", ...Баннеры5 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Нужно сделать видео для электронной фоторамки для салона красоты. Видео наверное можно сделать также и из имеющихся наших фото, наложив на них необходимый текст (НО ЭТО НЕ ТОЧНО)) ). Исполнитель должен быть с подобным опытом. ...Видеомонтаж13 заявокЗакрыт5 лет назад
Довести до "ума" сертификат об обучении с фотостока и памятку клиентаДизайн продукции1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно оформить аккаунт инстаграм. (Сторис кнопки, возможно картинки к нему еще)Дизайн интерфейсов и игр11 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Нужно дать эффективные рекомендации по защите от переманивания клиентов в инстаграме, когда подписываются на твоих новых подписчиков и пишут им автоматические сообщения программами. Если таковых методов защиты не существует, просьба написать об этом ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно сверстать дизайн лендинга примерно из 6-7 экранов (не трудных) из figma с адаптивом. С подключением фоновой анимации (примеры с кодом есть), а также еще нескольких эффектов на кнопки и другие элементы.Завершен5 лет назад