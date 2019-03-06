freelll

Сергей freelll

 
35 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
18 дней назад
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$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
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нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Helias
41 годБеларусь
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Поправить CSS на Html странице в ценах
Четко поставленное техзадание. Сергей на связи, оперативно проверяет работу. С оплатой тоже никаких проблем. Рекомендую!
Всё отлично! Илья поправил верстку. Рекомендую как отличного специалиста! Спасибо.
Ответный отзыв
sva425
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
20 часов назад
$15
10 баллов
4 года назад
Сделать картинку для сайта из наших фото
Все отлично, рекомендую Сергея, как ответственного заказчика! Продолжаем сотрудничество.
Виталий отлично справился с заданием! Очень помог в кратчайший срок выбрать и "подогнать" картинку под сайт. Будем еще работать. Спасибо!
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
4 года назад
Поправить некоторые элементы лендинга
Приятный в общении порядочный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству! :) Спасибо за проект)
Благодарю Алексея! Оперативно помог поправить дизайн. Классная реализация! Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Sergey32D
Сергей 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Довести до "ума" сертификат об обучении с фотостока и памятку клиента
Доволен сотрудничеством. Оплата мгновенная, правки по делу. Рекомендую!
Рекомендую Сергея в качестве отличного дизайнера! Спасибо!
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RayBondik
Валерий 
29 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Проконсультировать по защите от переманивания клиентов в инстаграме
Очень приятный в общении заказчик, советую!
Валерий грамотно проконсультировал и ответил на все интересующие меня вопросы касательно instagram'a. Рекомендую в качестве отличного специалиста!
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