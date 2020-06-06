Установка Windows Server 2016 на выделенный сервер от Hetzner

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Нужно установить Windows Server 2016 на выделенный сервер от Hetzner. Чтобы работало по RDP и не было никаких проблем. Сам Windows лицензионный у меня уже есть (т.е ихний дорогой ставить не нужно), надо поставить мой образ.

5 лет назад
freelll
Сергей 
36 лет
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год назад

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Давид
 
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