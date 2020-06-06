Настроить почтовый сервер

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрытнет заявок274 просмотра

Есть почтовый сервер на vps. Письма с него в yandex.ru, mail.ru уходят нормально. Нужно настроить почтовый сервер postfix на этом vps, чтобы письма в gmail.com с него не попадали в спам.

5 лет назад
devel777
Арслан 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров