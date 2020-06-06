Есть почтовый сервер на vps. Письма с него в yandex.ru, mail.ru уходят нормально. Нужно настроить почтовый сервер postfix на этом vps, чтобы письма в gmail.com с него не попадали в спам.
Настроить почтовый сервер
Есть почтовый сервер на vps. Письма с него в yandex.ru, mail.ru уходят нормально. Нужно настроить почтовый сервер postfix на этом vps, чтобы письма в gmail.com с него не попадали в спам.
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