Нужна помощь по привязке впс

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Закрыт2 заявки599 просмотров

:23Занимаюсь кардшарингом. Имею свой сайт. Каскад покупаю у другого шародателя. Все работает отлично.! Но столкнулся с проблеммой. Админ каскада начал залупать цены на привязку новых vps. Нужна помощь в привязке vps. Все данные которые потребуются админ каскада предоставил.

Помощь нужна...

5 лет назад
guest_15905080570653
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