Настроить RDP к серверу

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Закрыт1 заявка279 просмотров

Есть роутер Zyxel Keenetic 4G интернет через 4G настроен в роутере.

Через тим вивер подключение есть, нужна помощь с настройкой RDP

5 лет назад
Northid
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Алексей
 
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Системное администрирование