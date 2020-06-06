Привязка vps

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Закрытнет заявок188 просмотров

:23Занимаюсь кардшарингом. Имею свой сайт. Каскад покупаю у другого шародателя. Все работает отлично.! Но столкнулся с проблеммой. Админ каскада начал залупать цены на привязку новых vps. Нужна помощь в привязке vps. Все данные которые потребуются админ каскада предоставил.

Помощь нужна...

5 лет назад
guest_15905080570653
5 лет в сервисе
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5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров