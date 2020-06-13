Настроить почтовый сервер postfix

$11
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен2 заявки571 просмотр

Есть почтовый сервер на vps. Письма с него в yandex.ru, mail.ru уходят нормально. Нужно настроить почтовый сервер postfix на этом vps, чтобы письма в gmail.com с него не попадали в спам.

5 лет назад
devel777
Арслан 
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Выбранный исполнитель

dionis_90
Денис 
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4 года назад
5 лет назад
$15
1 день
Отлично
Заказчиком поставлена задача ясно, оплата в срок.

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Георгий
 
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4 года назад
49 отзывов(-2)
5 лет назад
dionis_90
Денис 
34 года
5 лет в сервисе
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4 года назад
5 лет назад