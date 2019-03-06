Довести до "ума" сертификат об обучении с фотостока и памятку клиента

Дизайн продукцииЗавершен4 заявки165 просмотров
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Довести до "ума" сертификат об обучении с фотостока и памятку клиента

5 лет назад
freelll
Сергей 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
Sergey32D
Сергей 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$15
3 дня
Рекомендую Сергея в качестве отличного дизайнера! Спасибо!
Доволен сотрудничеством. Оплата мгновенная, правки по делу. Рекомендую!
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