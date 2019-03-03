Дизайн инфографики ежедневника

Дизайн продукцииЗавершен2 заявки171 просмотр
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Необходимо подготовить 4 изображения инфографики для ежедневника 

2000х2000пикс формат PSD

Оплата 50 WMZ 

Детали в Л/С

5 лет назад
basid
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
A-nebo
Алла 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 дня назад
5 лет назад
$50
3 дня
WMZ
Задача выполнена полностью и быстрее запланированного времени, Алла подготовила несколько вариантов дизайна из которых доработали финальный образец. Продолжаем сотрудничество.
Дмитрий всегда даёт четкое тз и конструктивные пожелания по правкам. В процессе можно обсудить любые моменты оформления и попробовать варианты, ведь лучшее всегда познаётся в сравнении. Быстрая коммуникация и моментальная оплата проекта. Всегда комфортное и плодотворное сотрудничество. Рекомендую.
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