Здравствуйте! Нужен дизайн обертки конфет.

Дизайн продукцииЗакрыт7 заявок160 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Грильяжные конфеты: с орехом, с миндалем и с арахисом

5 лет назад
guest_1551109958265
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Эскиз куклы

    Добрый день! Нам необхходим эскиз текстильной куклы две куклы:мальчик и девочка размер в реальности будет около 25 см наши корпоративные цвета : голубой и серый куклы в одежде : мальчик в крупных очках (крупные - как отличительная черта) у ...

    Дизайн продукции2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать этикетку для упаковки

    Нужно разработать этикетку на упаковку, формата А4, сложенная пополам, ориентир альбомная. Так, как упаковка будет запаяна, герметичная, этикетка будет крепиться на скобы, степлером. Товар БИОГУМУС. Передняя часть изображение, надпись, литраж и т.д на усмотрение разработчика, ...

    Дизайн продукции8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка дизайна AR открыток

    Подготовка макета открыток к нанесению выборочного лака или фольги. Выбор областей для фольги или лака, создание масок. Макет должен соответствовать требованием типографии, а лак и фольга передавать возможности машины для цифровой послепечатной отделки и украшать открытку. На открытках ...

    Дизайн продукциинет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Афиша для спектакля

    Срочно нужно сделать афишу для спектакля "Отцы и дети" для Театра на Перовской (Москва).  Есть два варианта, но они не устраивают заказчика. Они только как пример. Нужно два готовых варианта: 1. Афиша с текстами, без картинок, графическая (как ...

    Дизайн продукции3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оформить презентацию

    Оформить презентацию тура, дам текст программу тура, ее надо просто оформить в пдф формате как вариант, либо предложить другой формат,  красочно с фото, фото можно взять подходящие из интернета.  программа на 10 дней, каждый день ...

    Дизайн продукции7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать набор элементов украшения детского дня рождения

    Для детского праздника нужно создать готовые для печати дизайны (300 DPI) элементов украшения праздничного стола. Примеры элементов показаны в приложенном ZIP-архиве. Список элементов и размеры: - Cupcake toppers 2x2 inches (10 вариантов); - Banner flags 4х8 inches ...

    Дизайн продукции4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать дизайн инструкции

    Здравствуйте. Надо разработать дизайн инструкции по эффективному распространению визиток. Формат - двойной еврофлаер (202х214 мм), сложенный пополам. Страницы 1 и 4 - это обложка, 2 и 3 - фон с текстом. Инструкция называется "Выжми из визиток максимум!". ...

    Дизайн продукции11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад