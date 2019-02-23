Афиша для спектакля

Срочно нужно сделать афишу для спектакля "Отцы и дети" для Театра на Перовской (Москва).

Есть два варианта, но они не устраивают заказчика. Они только как пример.

Нужно два готовых варианта:

1. Афиша с текстами, без картинок, графическая (как на примере)

2. Афиша с визуализацией (есть фото с репетиций, можно оттолкнуться от них)

Готовые афиши нужно будет подогнать под размер баннера (наружная реклама) и для сайтаХочется простого, стильного решения, чтобы вам самому захотелось прийти на спектакль)) Прилагаемые примеры афиш достаточно мрачные, от этого нужно уйти.