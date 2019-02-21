Сделать наклейку для авто Форд Мондео

$14
Дизайн продукцииЗакрыт6 заявок167 просмотров
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Тематика пекарня, нужно сделать два варианта взяв размеры авто в инете примерные. 

Стильно, красиво. К вечеру сегодня. 

1000 р. оплата перед передачей исходников

5 лет назад
morenab
Елена 
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
27 отзывов