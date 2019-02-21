Сделать наклейку для авто Форд Мондео

Сборник готов. Фотка есть от чего отталкиваться. Жду предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика пекарня, нужно сделать два варианта взяв размеры авто в инете примерные.
Стильно, красиво. К вечеру сегодня.
1000 р. оплата перед передачей исходников
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