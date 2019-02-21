Шаблон резюме

$10
Дизайн продукцииЗавершен3 заявки159 просмотров
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Нужно сделать шаблон резюме в psd, нужно сделать к 20:30 по Киеву

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5 лет назад
Olga2103
Ольга 
27 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
ivashek
Данил 
23 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
5 лет назад
$10
1 день
Выручил когда другой фрилансер слился, предоставил идеальный шаблон, Правки делает очень быстро😅 Сделал работу за 1 час когда другой фрилансер делал уже 2 день
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