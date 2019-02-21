Нужно срочно сделать визитку 2-х стороннюю

У нас раньше была визитка, она нам нравилась, но при печати получилась очень блеклой невыразительной. Задача: обновить дизайн, сделать визитку более яркой, вместе с тем не перегруженной, лаконичной и чтобы сразу человек понимал наш род деятельности. В старой это достигалось за счет фото продукции. Вышлю в личку фото и исходник того, что было раньше. Визитка нужна двусторонняя.