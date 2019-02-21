Нужно срочно сделать визитку 2-х стороннюю

$25
Дизайн продукцииЗавершен15 заявок326 просмотров
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У нас раньше была визитка, она нам нравилась, но при печати получилась очень блеклой невыразительной. Задача: обновить дизайн, сделать визитку более яркой, вместе с тем не перегруженной, лаконичной и чтобы сразу человек понимал наш род деятельности. В старой это достигалось за счет фото продукции. Вышлю в личку фото и исходник того, что было раньше. Визитка нужна двусторонняя. 

5 лет назад
vasilisa_voinova
Василиса 
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
час назад
5 лет назад
$25
1 день
Мы работаем уже повторно, у нас полное понимание благодаря исключительному позитивному настрою и спокойствию, а также четкости в работе Анны. Она понимает все с первого слова, ловит идею, высочайше профессионально все воплощает. Мы очень довольны, сейчас предстоит много работ по брендингу, полиграфии, все это планируем делать с Анной - от визиток до упаковки и каталогов.
Спасибо за еще один интересный проект. Василиса - исключительно положительный заказчик. Очень довольна сотрудничеством. Василиса очень ответственно подходит к созданию задания, всегда на связи и вовремя проводит оплату. Буду рада и дальнейшим новым заданиям. Мои наилучшие рекомендации!
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