Нужно срочно сделать визитку 2-х стороннюю

Необходимо создать дизайн - макет журнала о беременности, родах и послеродовом периоде "Счастливое начало". Стоимость работы за одну страницу - 300 руб.. Всего в журнале 80-100 страниц. Если нам понравится ваша работа - она станет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У нас раньше была визитка, она нам нравилась, но при печати получилась очень блеклой невыразительной. Задача: обновить дизайн, сделать визитку более яркой, вместе с тем не перегруженной, лаконичной и чтобы сразу человек понимал наш род деятельности. В старой это достигалось за счет фото продукции. Вышлю в личку фото и исходник того, что было раньше. Визитка нужна двусторонняя.
- Похожие заказы
- Дизайн продукции1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно сделать дизайн этикетки, примеры во вложении. Задняя часть готова, можно что -то изменить и заверстать на английском, текст во вложении есть.Закрыт5 лет назад
По ссылке папка с макетом. Упаковка состоит из двух частей, я создала для каждой папку Сторона 1 и Сторона 2. В папках макеты каждой из сторон и текст, который должен на ней содержаться. Там есть также ...Дизайн продукции7 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужна зделать дизайн/макет листовки/брошури с двух сторон Заготовка из контактами у вложении. Термин до 20.02.2019 Сайт компании: http://horecagroup.orgДизайн продукции11 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Нужно разработать (нарисовать) два шильдика-накладки (три варианта): рамка для монитора и накладка-рамка на кнопочную часть электроизмерительного прибора с подписями кнопок. Фото первого макета электроизмерительного прибора (черный пластиковый корпус с двумя антеннами) см в прикрепленном файле. ...Дизайн продукции3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Есть необходимость сделать эксклюзивную неповторимую визитку для плавательного центра. Информация на визитке (порядок информации и её представление, а также размещение - на усмотрение дизайнера): Дорохов Александр Игоревич Учредитель +7 (926) 777-77-XX [email protected] Плавательный клуб «Детская бухта» Инвестируй в бизнес, который сделает ...Дизайн продукции10 заявокЗакрыт5 лет назад
Приветствую. Нужно разработать 3-4 вида уникальных дизайнов для маек. Писать предпочтительно с примерами работ. Цена интересует за 1 дизайн мерча.Дизайн продукции6 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо разработать дизайн 5 презентаций. Структура и наполнение готовы. В разработку концепта дизайна также входит инфографика. Количество слайдов 1 презентации 5/7. Сроки реализации - 1 неделя. Перед стартом необходимо выполнить оплачиваемое тестовое задание.Дизайн продукции14 заявокЗакрыт5 лет назад
- $20
Нужно разработать дизайн визитки ориентируясь на информацию подданную на сайте https://goo.gl/ZyzUPt.Завершен5 лет назад
Нужно оформить дизайн для мануального гида по использованию мобильного приложения.Завершен5 лет назад