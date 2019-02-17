Создание дизайн- макета журнала

Дизайн продукцииЗавершен11 заявок333 просмотра
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Необходимо создать дизайн - макет журнала о беременности, родах и послеродовом периоде "Счастливое начало".   Стоимость работы за одну страницу - 300 руб..  Всего в журнале 80-100 страниц. Если нам понравится ваша работа - она станет для вас постоянной.  Образцы предыдущих журналов можно посмотреть  в ссылках группы : https://vk.com/schastlivoenachalo 

Возможно, вы видите по-другому наш журнал! Креатив приветствуется! 

5 лет назад
Malinka74
Татьяна 
43 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
daiyk
42 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 часа назад
5 лет назад
$5
15 дней
Татьяна, вообще странный заказчик с которым я НЕ СОВЕТУЮ РАБОТАТЬ, особенно бесплатно! Было разработано 3 разворота журнала, она их утвердила и не оплатила! После чего договорились работать дальше с оплатой после выполнения работы. Было сделано еще 8 разворотов и отправлены для редактирования, после чего Татьяна пропала и больше на письма не отвечала! И спустя 6 месяцев она пишет мне тут отзыв! + мне нужно оплатить комиссию сайту, за работу от которой не получил ничего! Так дела не делаются. Очень не рекомендую эту безответственную особу! p.s. если все же рискнете с ней работать, обязательно только с предоплатой! Иначе потратите несколько дней своей жизни в пустую...
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