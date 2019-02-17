Создание дизайн- макета журнала

Татьяна, вообще странный заказчик с которым я НЕ СОВЕТУЮ РАБОТАТЬ, особенно бесплатно! Было разработано 3 разворота журнала, она их утвердила и не оплатила! После чего договорились работать дальше с оплатой после выполнения работы. Было сделано еще 8 разворотов и отправлены для редактирования, после чего Татьяна пропала и больше на письма не отвечала! И спустя 6 месяцев она пишет мне тут отзыв! + мне нужно оплатить комиссию сайту, за работу от которой не получил ничего! Так дела не делаются. Очень не рекомендую эту безответственную особу! p.s. если все же рискнете с ней работать, обязательно только с предоплатой! Иначе потратите несколько дней своей жизни в пустую...